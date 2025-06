Danni all’asfalto dopo l’incendio di un camion, chiuso lo svincolo di San Stino

Chiuso fino a domattina lo svincolo in A4 di San Stino di Livenza.

Resterà chiusa fino alle 5 del mattino di mercoledì 4 giugno l’uscita autostradale di San Stino di Livenza per chi proviene da Udine o Trieste, lungo l’autostrada A4. La decisione è stata presa dopo che i tecnici di Autostrade Alto Adriatico hanno constatato l’entità dei danni alla pavimentazione, provocati dall’incendio di un mezzo pesante avvenuto nella mattinata di oggi.

Il sopralluogo ha evidenziato la necessità di un intervento urgente e profondo per ripristinare condizioni di sicurezza, costringendo così la concessionaria a mantenere lo svincolo chiuso per tutta la giornata. I lavori di ripavimentazione sono in corso e, in particolare, tra le ore 21 di martedì e le 5 del mattino successivo, interesseranno anche un tratto di circa 500 metri dell’autostrada A4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. In quella fascia oraria verrà chiusa la corsia di marcia, mentre la corsia di sorpasso rimarrà percorribile, evitando così l’interruzione completa del traffico.

Le alternative per gli automobilisti

Chi viaggia in direzione San Stino e si trova sulla A4 può scegliere di uscire a Portogruaro (imboccando la A28) e proseguire su viabilità ordinaria, oppure può optare per l’uscita a Cessalto, per poi rientrare nello stesso casello e riprendere l’autostrada in direzione Trieste, uscendo quindi regolarmente a San Stino.

La situazione sulla rete

Questa mattina, la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico registrava rallentamenti lungo la A4 tra Redipuglia e San Stino in direzione Venezia, e code sulla A34 tra Villesse e il bivio con l’A4. A pesare è anche il ritorno in massa dei mezzi pesanti, fermi nei giorni scorsi per lo stop prefestivo alla circolazione.

Appello alla prudenza

Autostrade Alto Adriatico raccomanda agli utenti di moderare la velocità, mantenere le distanze di sicurezza e seguire le indicazioni dei pannelli a messaggio variabile. Prima di mettersi in viaggio è inoltre consigliato consultare l’app Infoviaggiando, i portali ufficiali della concessionaria o i canali social attivi (WhatsApp, Telegram). È disponibile anche il numero verde gratuito 800.996.099 per informazioni in tempo reale.