Al via a Bordano la prima escursione immersiva Tra Natura e Gusto.

Sabato 7 e domenica 8 giugno, con partenza dalla Casa delle Farfalle a Bordano, prenderà il via il primo di quattro weekend di escursioni immersive “Tra natura e gusto” (i successivi saranno 21-22 giugno, 2-3 agosto, 23-24 agosto, oltre a un infrasettimanale mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, per un totale di 10 eventi). Gli eventi inizieranno alle 10 per concludersi alle 17.

I partecipanti all’escursione (massimo 15 persone per ogni evento, bambini inclusi), accompagnati dalle guide, esploreranno il paesaggio modellato dal fiume Tagliamento, attraversando la pianura alluvionale, fino al piccolo laghetto naturale di Bordano. Alla passeggiata seguirà una degustazione di prodotti tipici presso i chioschi della Casa delle farfalle, che aiuterà a scoprire lo stretto legame esistente tra biodiversità naturale e specificità enogastronomica. L’esperienza si concluderà con una visita guidata alle grandi serre tropicali della Casa delle Farfalle, un microcosmo colorato di biodiversità naturale.

“Tra Natura e Gusto”è un’avventura adatta a tutti, con particolare attenzione alle famiglie con bambini e ai gruppi. L’iscrizione all’escursione è obbligatoria (entro giovedì 5 giugno) e la partecipazione è totalmente gratuita, degustazione inclusa.

Il progetto.

Questi eventi infatti sono parte integrante del progetto “A scuola di futuro”, frutto del partenariatotra la cooperativa Farfalle nella testa, la capofila Ce.Vi. – Centro di Volontariato Internazionale di Udine, la Bottega del Mondo, Legambiente, l’Associazione 0432 e l’istituto comprensivo di Mortegliano-Castions di Strada.

Questo progetto punta un faro sulla biodiversità e la sostenibilità in senso lato, su quella del territorio a cui si rivolge e sul rapporto tra la biodiversità, le filiere agroalimentari e il cibo che consumiamo; promuovendo percorsi educativi sia laboratoriali (con interventi nelle scuole, che si sono svoltilo scorso inverno) che escursionistici.

L’obiettivo è stimolare la cultura della partecipazione e sensibilizzare sulla necessità di adottare spirito critico e comportamenti responsabili per contribuire a minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane; divulgare, presso i più giovani e le loro famiglie la cultura dell’impegno, della partecipazione, della cura e della preservazione dell’ambiente naturale attraverso il rafforzamento di buone pratiche consolidate e metodi innovativi replicabili nel tempo. Il progetto beneficia del sostegno del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.