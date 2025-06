Traffico da bollino rosso in FVG: due incendi su A4 e A34 complicano la viabilità

Traffico intenso in A4.

Giornata da bollino rosso sulla rete autostradale gestita da Autostrade Alto Adriatico, con traffico particolarmente intenso fin dalle prime ore del mattino sulla A4. La situazione era prevista, soprattutto a causa dell’arrivo massiccio di mezzi pesanti provenienti dal Centro Est Europa, dopo il divieto di circolazione domenicale e la festività del 2 giugno.

A complicare ulteriormente la viabilità sono stati due incendi, entrambi avvenuti su mezzi in transito. Il primo episodio si è verificato attorno alle 5 del mattino sull’autostrada A4, carreggiata ovest in direzione Venezia, dove un mezzo pesante ha preso fuoco in prossimità del casello di San Stino di Livenza. Per consentire l’intervento dei soccorsi e lo spegnimento delle fiamme, il tratto tra Portogruaro e San Stino è stato chiuso, con uscita obbligatoria a Portogruaro e traffico deviato sul bypass A28/A27 per i veicoli provenienti da Trieste. Le operazioni si sono concluse intorno alle 8, ma l’uscita di San Stino rimane ancora chiusa per consentire la rimozione del mezzo.

Il secondo incendio si è verificato alle 7:30 circa lungo l’autostrada A34 Villesse-Gorizia, tra Gradisca e Villesse in direzione Villesse, e ha coinvolto un furgone in transito. L’evento ha causato rallentamenti e code per chi arriva da Gorizia. In entrambi i casi, fortunatamente, non si sono registrate conseguenze per i conducenti, che sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero.

Alle ore 9:00 si segnalano code a tratti per traffico intenso in più punti della rete: sull’autostrada A4 tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza e tra Villesse e Palmanova, sull’autostrada A34 tra Gradisca e Villesse, sull’autostrada A28 tra la barriera di Cordignano e il bivio A28/A27, nonché sulla Tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio A57/A27.

Autostrade Alto Adriatico invita tutti gli utenti alla massima prudenza, a moderare la velocità e mantenere le distanze di sicurezza. Si raccomanda inoltre di prestare attenzione ai pannelli a messaggio variabile durante il viaggio e di informarsi sulle condizioni del traffico prima di partire, attraverso l’app Infoviaggiando, i siti ufficiali e i canali social (WhatsApp e Telegram) della concessionaria. Per informazioni in tempo reale è disponibile anche il numero verde gratuito 800 996099.