La donna ha aggredito i sanitari che la stavano soccorrendo.

Ancora un’aggressione ai danni dei sanitari. Questa volta è successo a Cividale del Friuli, nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre quando i carabinieri della locale stazione, coadiuvati da l’equipaggio sanitario di un’ambulanza e un’automedica giunta da Udine, sono intervenuti per prestare soccorso a una donna in forte stato confusionale.

Al loro arrivo la donna, in preda a una forte agitazione, ha dapprima minacciato i sanitari per poi aggredirli fisicamente, colpendone uno. L’operatore sanitario, una volta rientrato al Pronto Soccorso di Udine, ha dovuto ricorrere a cure mediche per le lesioni riportate.

L’episodio rappresenta l’ennesimo caso di violenza nei confronti del personale sanitario, solo qualche giorno fa, un infermiere dell’ospedale di Udine è stato aggredito da un 24enne che, in evidente stato di agitazione, aveva devastato una porta e sputato in faccia al sanitario. Il giovane è stato arrestato.