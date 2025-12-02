I due sono stati individuati grazie alle telecamere.

A Monfalcone, nell’ambito delle ordinarie attività di pulizia e controllo del territorio svolte dal rifinitore di Isambiente, questa mattina sono stati individuati due importanti abbandoni di rifiuti in via Sant’Ambrogio.

La Polizia locale ha quindi rintracciato gli autori dei conferimenti irregolari attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza presente in città, provvedendo a sanzionare il gestore di un esercizio commerciale etnico che aveva depositato sacchi e materiali non conformi al ritiro all’esterno del locale, al di fuori dell’orario consentito e, contestualmente, un cittadino di origine bengalese che aveva abbandonato in strada rifiuti ingombranti, senza averne prenotato il ritiro, provocando intralcio al transito e degrado. A ciascuno dei responsabili degli abbandoni è stata irrogata una sanzione amministrativa pari a 200 euro.

Collaborazione fondamentale per la lotta al degrado.

“La collaborazione tra il personale di Isambiente e la Polizia locale permette di intervenire rapidamente per rimuovere i rifiuti illecitamente conferiti e per risalire con precisione ai responsabili di comportamenti irrispettosi dell’ambiente e della comunità – sottolinea il consigliere delegato alla lotta al degrado, Anna Maria Cisint – . L’intervento svolto questa mattina dal Nucleo Ambientale, avvalendosi della videosorveglianza cittadina, conferma l’attenzione costante che riserviamo al decoro urbano, alla tutela del territorio e dell’ambiente e al rispetto delle regole”.

“Grazie all’istituzione del Nucleo Ambientale, degli spazzini di quartiere e dei rifinitori, Monfalcone è diventata un modello nella gestione dei rifiuti e il loro coordinamento costante continua a produrre risultati significativi nella prevenzione e nel contrasto degli abbandoni. Ringrazio tutto il personale che ogni giorno opera sul territorio per mantenere elevati gli standard di pulizia della nostra città”, conclude.