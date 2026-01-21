Nasconde hashish nelle mutande e “un tesoro” tra le travi del soffitto: arrestato 20enne

Il giovane scoperto con droga nella mutande durante un controllo.

L’agitazione durante un banale controllo ha tradito un giovane pusher nel rione di Valmaura: nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Trieste Borgo San Sergio hanno arrestato un ventenne italiano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata in via Capodistria, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione dei traffici illeciti nelle periferie cittadine. Il ragazzo, fermato dai militari per un accertamento di routine, ha manifestato fin da subito un nervosismo eccessivo, spingendo gli uomini dell’Arma ad approfondire il controllo.

Il sequestro: dai panetti al “tesoro” nel soffitto

La perquisizione personale ha confermato i sospetti: occultati negli slip, il giovane nascondeva due piccoli panetti di hashish per un peso complessivo di 70 grammi. Il ritrovamento ha convinto i Carabinieri a estendere l’ispezione anche all’abitazione del ragazzo.

In casa sono stati recuperati vari materiali utilizzati per il confezionamento della droga, pochi grammi di marjuana e soprattutto, ben nascosti tra le travi in legno del soffitto, quasi 8000 euro in banconote di piccolo taglio, considerata provento dell’attività illecita.

Dopo il sequestro della droga e dei contanti, i Carabinieri hanno informato il Sostituto Procuratore di turno, la Dott.ssa Cristina Bacer. Per il ventenne sono scattate le manette e, terminate le formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.