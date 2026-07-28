Maxi sequestro di droga a Udine: oltre 3 chili di hashish nascosti nel boschetto

Un ingente quantitativo di droga, nascosto tra la vegetazione in un’area boschiva di Udine, è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia Locale. L’operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria con il supporto dell’Unità Cinofila, ha portato al ritrovamento di 3,2 chilogrammi di hashish e 31 grammi di cocaina, oltre a materiale utilizzato per preparare le dosi.



L’attività investigativa ha preso il via da alcune segnalazioni dei cittadini, che hanno indirizzato inizialmente i controlli verso la zona ovest della città. Dopo una prima verifica che non aveva dato risultati, gli agenti hanno allargato le ricerche a un’area boschiva situata vicino a un impianto sportivo.

La droga nascosta tra la vegetazione

Decisivo è stato l’intervento dei cani antidroga, che hanno permesso di individuare diversi punti utilizzati come nascondiglio. All’interno sono stati trovati i panetti di hashish e la cocaina, sostanze che, secondo gli investigatori, erano con ogni probabilità destinate al mercato dello spaccio.



Nella stessa area gli agenti hanno recuperato anche rotoli di cellophane, bustine di plastica, forbici e un bilancino di precisione, materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle singole dosi. L’intero quantitativo di stupefacente e quanto rinvenuto durante l’operazione sono stati posti sotto sequestro. Secondo una prima stima, la droga avrebbe potuto generare sul mercato illecito un giro d’affari di circa 30 mila euro.

Si tratta del sequestro più importante effettuato dall’Unità Cinofila della Polizia Locale di Udine dalla sua istituzione nel 2021. Le indagini del Nucleo di Polizia Giudiziaria proseguono sia nella zona del ritrovamento sia in altre aree della città per risalire a chi abbia nascosto la droga e ricostruire la rete di spaccio alla quale il carico era destinato.