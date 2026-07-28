Traffico intenso sulla A4, rallentamenti e incidente tra mezzi pesanti: riaperto l’allacciamento con la A34

Traffico intenso sulla A4 nella giornata di martedì 28 luglio, soprattutto lungo la direttrice da Venezia verso Trieste. Nel corso della mattinata si sono registrati rallentamenti in diversi tratti dell’autostrada, con disagi in particolare tra Portogruaro e San Stino di Livenza e tra Redipuglia e Palmanova.

A condizionare la circolazione nel corso della mattinata è stato anche l’incidente tra due campion poco prima delle 10, al chilometro 495 della A4, nel territorio di Aiello del Friuli, lungo il tratto tra Villesse e Palmanova.

Rimosso con una gru uno dei mezzi, riaperto l’allacciamento

I due camion si erano tamponati e, a seguito dell’impatto, avevano finito per occupare gran parte della carreggiata. Nell’incidente una persona è rimasta ferita lievemente.

Per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’autostrada era stato chiuso l’allacciamento A34 Gorizia-Villesse/A4 Trieste-Palmanova per i veicoli provenienti dalla A34 e diretti verso Venezia. Nel corso dell’intervento è stato necessario utilizzare anche una gru per la rimozione degli autoarticolati.

Terminate le operazioni, poco prima delle 13 l’allacciamento è stato riaperto, permettendo nuovamente ai veicoli provenienti dalla A34 di immettersi sulla A4 in direzione Venezia. Nonostante la risoluzione dell’incidente, sulla rete continuano a registrarsi volumi di traffico elevati e rallentamenti. Autostrade Alto Adriatico invita gli automobilisti a guidare con prudenza, moderando la velocità, rispettando i limiti e mantenendo la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono.