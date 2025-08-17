Nella notte strappati oltre quindici striscioni del Comitato “No Biometano a Pagnacco”.

Sarebbero tre le persone che questa notte, tra le ore 2 e le 3, hanno strappato oltre quindici striscioni del Comitato “No Biometano a Pagnacco” affissi nella frazione di Modoletto. Un atto di vandalismo che colpisce un’iniziativa pacifica e trasparente di informazione ai cittadini.

Le telecamere presenti in zona hanno ripreso tre persone durante i fatti: le registrazioni sono state acquisite e verranno messe a disposizione delle forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza. Domani il Comitato presenterà formale denuncia-querela per danneggiamento. Per prevenire nuovi episodi, saranno installati ulteriori sistemi di videosorveglianza su proprietà private (con consenso) e rafforzate le modalità di affissione.

Per rispetto della privacy e delle indagini in corso, il Comitato non diffonderà pubblicamente immagini, volti o targhe. Contestualmente, è stato conferito mandato al legale del Comitato per intraprendere ogni iniziativa consentita dalla legge volta a identificare e perseguire i responsabili nelle sedi civili e penali, inclusa la richiesta di risarcimento dei danni materiali e d’immagine.

“La partecipazione civica non si strappa – dichiara il Comitato – . Riposizioneremo gli striscioni e continueremo con informazione sul territorio e raccolta firme. Chi strappa uno striscione non cancella una comunità: non ci faremo intimidire, riposizioneremo tutto e porteremo in ogni sede—con il nostro legale—la richiesta di trasparenza e rispetto delle regole”.