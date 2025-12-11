Esce dalla caserma dei carabinieri e spara un colpo in aria: denunciato a Cividale

La pistola è risultata poi essere una scacciacani. In casa del giovane anche 140 grammi di marijuana.

Nella tarda serata del 9 dicembre si è presentato presso il Comando Stazione di Cividale del Friuli, un giovane che, dopo una breve conversazione con il militare in servizio alla caserma, al quale lamentava il suo disagio dovuto alla dipendenza da sostanze stupefacenti, mentre si allontanava dalla sede del Comando Compagnia, ha esploso un colpo di pistola verso il cielo dandosi successivamente alla fuga.

Immediatamente sono state attivate le ricerche del giovane che, poco distante dalla caserma ha abbandonato l’arma, risultata essere una pistola a salve “scacciacani” e il bossolo del colpo esploso. Durante la fuga il giovane ha anche danneggiato lo specchietto di una vettura in sosta.

Poco dopo il giovane, un ventenne del posto già noto alle Forze di Polizia, è stato rintracciato alla guida di una bicicletta – di presumibile di origine furtiva – nel comune di Moimacco.

Trovata anche della marijuana.

La perquisizione eseguita presso il domicilio del fuggitivo ha permesso di rinvenire un caricatore e diverse munizioni a salve, centoquaranta grammi di marijuana, un bilancino e altro materiale utile al confezionamento della droga.

Al termine degli accertamenti i Carabinieri di Cividale lo hanno denunciato per minaccia a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, accensioni ed esplosioni pericolose, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.