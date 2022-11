Escursionisti in difficoltà, doppio intervento a Tarvisio e Chiusaforte

I due escursionisti sono stati tratti in salvo dal soccorso alpino.

Doppio intervento nel pomeriggio di oggi a Tarvisio e Chiusaforte per due escursionisti in difficoltà.

Tra le 12 e 30 e le 13 e 50 circa la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è intervenuta assieme alla Guardia di Finanza per portare soccorso ad un giovane di San Canzian d’Isonzo di 28 anni che si era perso percorrendo il sentiero del Pellegrino e si trovava in difficoltà. Raggiunto dai soccorritori è stato portato a valle con il fuoristrada.

Poco dopo le 16 e 30 un altro intervento del Soccorso Alpino congiuntamente con elisoccorso regionale e Guardia di Finanza. Recuperato un uomo di 66 anni della provincia di Udine che si era trovato in difficoltà scendendo da Sella Ursic in direzione di Sella Bilapec nel gruppo del Canin.

Il tecnico di elisoccorso è stato calato sul posto con una verricellata di una ventina di metri: l’uomo è stato imbragato e recuperato a bordo con una seconda verricellata. Si trovava in difficoltà perché era finito su delle roccette ripide dalle quali non riusciva più muoversi né in su né in giù.