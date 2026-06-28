Intervento dell’elisoccorso nella tarda serata di ieri a Vito d’Asio per un parapendista finito in difficoltà dopo un atterraggio d’emergenza in mezzo alla vegetazione. Il pilota, 35enne di Bergamo , era atterrato lungo il torrente Rossa, affluente del Comugna, a circa 600 metri di quota, nei dintorni di Pielungo. Dopo l’atterraggio ha chiamato il Nue112, facendo scattare l’attivazione dei soccorsi.

Sul posto si sono portate le squadre di terra della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, con due soccorritori che hanno camminato per circa mezz’ora verso il punto indicato dalle coordinate rilevate dalla Sores. Nel frattempo, però, il parapendista si era incamminato nel tentativo di trovare una via d’uscita, percorrendo complessivamente circa otto chilometri.

L’uomo è stato infine raggiunto dall’elisoccorso in un punto dal quale non riusciva più a proseguire. Dopo averlo imbarcato, l’equipaggio è tornato anche a recuperare i due soccorritori, evitando loro un rientro al buio lungo il torrente, su un terreno particolarmente insidioso. L’intervento si è concluso intorno a mezzanotte e mezza.