Ferita durante l’escursione a Lauco, sospetta frattura per una donna

L’intervento di soccorso a Lauco.

Intervento di soccorso questa mattina tra le 10:20 e le 11:00 per soccorrere una donna ferita nei pressi del Torrente Vinadia e dello Stavolo Cuesta di Clima a circa 900 metri di quota, nel territorio di Lauco.

La chiamata di emergenza è stata gestita da Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria), che ha immediatamente attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, in coordinamento con la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale.

La donna, vittima di un trauma con sospetta frattura a un arto inferiore, si trovava in una zona impervia ma accessibile via cielo, il che ha permesso un rapido intervento dall’alto. Fortunatamente, non è stato necessario l’intervento delle squadre di terra: le operazioni sono state interamente gestite dall’elicottero del servizio sanitario regionale, che ha provveduto al recupero e al trasporto dell’infortunata verso una struttura ospedaliera per le cure del caso.