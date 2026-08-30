Fermato alla guida in apparente stato di ebbrezza, rifiuta l’etilometro: patente ritirata e auto sequestrata

Nei guai un 30enne di Remanzacco.

È stato fermato dai Carabinieri mentre si trovava alla guida della propria auto in apparente stato di alterazione dovuto al consumo di bevande alcoliche, ma ha rifiutato di sottoporsi al test con l’etilometro. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 agosto, nell’ambito dei controlli sul territorio effettuati dalla Sezione Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Udine.

I militari hanno fermato un 30enne di Remanzacco che, secondo quanto rilevato durante il controllo, mostrava condizioni tali da far ipotizzare una possibile alterazione legata all’assunzione di alcol.

Alla richiesta di sottoporsi agli accertamenti con l’etilometro, però, l’uomo si è rifiutato. Per il trentenne è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine. Nel corso dell’intervento i Carabinieri hanno inoltre proceduto al ritiro della patente di guida, mentre il veicolo condotto dall’uomo è stato sequestrato ai fini della confisca.

L’episodio rientra nella serie di servizi di pattuglia predisposti negli ultimi giorni dalla Compagnia Carabinieri di Udine per rafforzare i controlli nei quartieri esterni al centro cittadino e nei Comuni dell’hinterland.

Meta SEO: Fermato alla guida in apparente stato di ebbrezza, un 30enne di Remanzacco rifiuta l’etilometro: patente ritirata e auto sequestrata.