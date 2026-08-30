Incidente di Basiliano, Noemi e Desiree insieme nell’ultimo saluto: funerale unico e lutto cittadino a Udine

Un funerale unico per Noemi e Desiree Schiavo.

Sarà un unico funerale a Udine a dare l’ultimo saluto a Noemi e Desiree Schiavo, le sorelline di 11 e 4 anni morte a pochi giorni di distanza in seguito al terribile incidente avvenuto domenica 23 agosto lungo la statale Pontebbana, a Basiliano. La data della cerimonia non è stata ancora stabilita: la famiglia attende il nulla osta della Procura, che potrebbe arrivare tra lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre, dopo la conclusione degli accertamenti medico-legali.



I genitori, Addis Schiavo e Jessica Foladore, hanno espresso il desiderio che le due figlie vengano salutate insieme, con una sola cerimonia funebre nel capoluogo friulano. Non è stato ancora deciso quale sarà il luogo scelto per le esequie, ma il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha già annunciato che nel giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino.



Una tragedia che ha colpito profondamente non soltanto la famiglia, ma un’intera comunità. Noemi era morta poco dopo lo schianto, una volta giunta all’ospedale di Udine. La sorellina Desiree, invece, era stata ricoverata in condizioni disperate nel reparto di terapia intensiva e ha lottato per cinque giorni prima che le sue condizioni diventassero irreversibili.

La scelta dei genitori: gli organi di Desiree saranno donati

In mezzo a un dolore difficilmente descrivibile, i genitori delle due bambine hanno compiuto anche una scelta di grande generosità: hanno infatti autorizzato l’espianto e la donazione degli organi di Desiree. Un gesto che potrà trasformare la tragedia della loro famiglia in una possibilità di vita per altri bambini che attendono un trapianto.



Sono state centinaia, in questi giorni, le manifestazioni di affetto e vicinanza rivolte ad Addis Schiavo e Jessica Foladore. La famiglia ha chiesto soprattutto tranquillità e rispetto, nel tentativo di affrontare una perdita che nel giro di pochi giorni ha portato via entrambe le figlie.



Lunedì l’autopsia sul corpo di Noemi

Parallelamente al dolore della famiglia proseguono gli accertamenti disposti dalla Procura per ricostruire con precisione quanto accaduto sulla Pontebbana. Lunedì 31 agosto alle 9 sarà conferito al medico legale Carlo Moreschi l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo di Noemi. L’esame dovrebbe cominciare circa un’ora più tardi.

Per Desiree, invece, non sono previsti ulteriori accertamenti medico-legali. Proprio per questo il nulla osta necessario per poter organizzare i funerali potrebbe arrivare tra lunedì e martedì, permettendo quindi alla famiglia di fissare la data dell’ultimo saluto alle due sorelline.

Il malore prima dello schianto

l padre delle bambine, che si trovava alla guida dell’auto al momento dell’incidente, risulta indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale plurimo. Agli investigatori l’uomo avrebbe riferito di essere stato colpito da un improvviso malore poco prima dell’uscita di strada. Un elemento che potrebbe contribuire a spiegare anche l’assenza di segni di frenata rilevati sull’asfalto dopo l’incidente.

Gli accertamenti effettuati hanno inoltre stabilito che entrambe le bambine viaggiavano con le cinture di sicurezza allacciate. Gli esami tossicologici eseguiti sul conducente hanno dato esito negativo.La Procura ha disposto anche ulteriori perizie sulla vettura, con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e stabilire le cause che hanno portato l’auto a uscire dalla carreggiata e a schiantarsi contro un albero. Per avere i risultati completi degli accertamenti tecnici saranno necessarie ancora alcune settimane.