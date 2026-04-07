Fermato per un controllo di routine al valico di Fernetti, ha esibito una patente risultata falsa. Protagonista della vicenda un giovane calciatore dell’Udinese Calcio, il 19enne attaccante francese Idrissa Gueye, denunciato per uso di atto falso.

Il controllo al valico di Fernetti

Come riporta il Messaggero Veneto l’episodio è avvenuto al valico di Fernetti, uno dei principali punti di transito tra Italia e Slovenia. Il giovane, alla guida di un’Audi e in arrivo dalla Slovenia, stava facendo rientro in Italia quando è stato fermato dagli agenti della polizia di frontiera per un normale controllo. Durante la verifica dei documenti, il calciatore ha esibito una patente che, a seguito degli accertamenti, è risultata contraffatta.



A quel punto sono scattati ulteriori controlli da parte delle forze dell’ordine, che hanno confermato l’irregolarità del documento. Per il 19enne è quindi scattata la denuncia con l’accusa di utilizzo di atto falso.