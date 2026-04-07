Louis Burger si rinnova: da Udine un percorso che parte dai sapori della tradizione

Ripartire dal gusto, con maggiore consapevolezza: da Udine prende forma il nuovo posizionamento di Louis Burger, che riapre il suo spazio di Via Poscolle 43 completamente rinnovato e inaugura un percorso più maturo, fatto di dettagli, equilibrio e attenzione al prodotto. Un’evoluzione che resta fedele alla propria identità.



Tutto questo nasce da un’ispirazione chiara: quella della trattoria. Una trattoria in formato panino, dove gusto, convivialità e riconoscibilità diventano il centro dell’esperienza, dal design al menu. Ripartendo da un’idea semplice: riportare dentro il panino i sapori della tradizione italiana. Louis continua a fare ciò che ha sempre fatto – panini – ma cambia il modo in cui li costruisce, lavorando su un equilibrio più definito tra gusto, ingredienti e struttura.



Da questo approccio alcuni elementi assumono un ruolo centrale: il ragù, ad esempio, non è solo un ingrediente ma una firma, capace di portare nel panino un legame diretto con la tradizione italiana. Ne deriva un menu che lavora sulla memoria con un approccio contemporaneo, rendendo ogni ricetta più precisa, coerente e riconoscibile.

Un cambiamento che parte dal prodotto

L’obiettivo oggi è più chiaro: rendere ogni panino semplicemente più buono. Non più grande o più complesso, ma più equilibrato, leggibile e coerente. “Negli anni abbiamo costruito un’identità forte e riconoscibile. Il gusto non è mai stato in discussione. Quello che cambia oggi è il livello di consapevolezza”, commenta Luigi Guarino, co-founder di Louis Burger. “Quando qualcosa funziona, il rischio non è peggiorare, ma diventare prevedibile. Per questo lavoriamo per sorprendere ad ogni morso, migliorando ciò che già esiste.” Il centro resta il morso, come misura concreta del lavoro sul prodotto: se non è chiaramente migliore, non entra nel menu.



“Luigi mi dice sempre: ‘ogni morso deve essere sorprendente, al punto che quando stai per finirlo non vorresti farlo’”, aggiunge Carmela Froncillo, co-founder di Louis Burger.

Gusto italiano, con metodo

Il menu si struttura oggi in modo più chiaro: una base stabile e riconoscibile, affiancata da una rotazione stagionale programmata. La stagionalità diventa un sistema, pensato per mantenere il prodotto dinamico e coerente nel tempo.

“Il gusto diventa sempre più metodico. L’obiettivo è dare continuità e identità alle ricette, mantenendo il prodotto in evoluzione senza perdere coerenza. Allo stesso tempo abbiamo lavorato su sapori molto riconoscibili – come ragù, parmigiana, pecorino – che fanno parte della nostra cultura gastronomica e richiamano un’idea di cucina di casa, riletta in modo contemporaneo”, spiega ancora Carmela.



In questo contesto, i riferimenti diventano espliciti e immediati: la cucina italiana, nei suoi sapori più familiari e riconoscibili, diventa il punto di partenza. Pomodoro, ragù, parmigiano, pecorino, profumi mediterranei e contrasti tra morbido e croccante vengono rielaborati con un approccio contemporaneo, capace di restituire un gusto diretto, leggibile e mai nostalgico.

Il menu: identità e riconoscibilità del gusto

Il menu mantiene alcuni prodotti iconici del brand, affiancati da nuove ricette che rafforzano il legame con la cucina italiana. Dai classici come il Cisburger, con hamburger di manzo e salsa Louis, fino alle interpretazioni più tradizionali legate alla tradizione come Il ragù della Nonna Maria o le Polpette di Nonna Carmela, ogni panino nasce da ingredienti selezionati con cura.

Ingredienti come ragù, pecorino, parmigiano e friarielli diventano parte di un linguaggio gastronomico più definito, costruito su equilibrio e coerenza. Tra questi elementi, il ragù assume un ruolo centrale e simbolico, diventando non solo un ingrediente ma una vera e propria firma, capace di costruire un legame immediato con un immaginario domestico e condiviso.



Anche gli antipasti e gli sfizi – dai polletti in crosta di mais alle frittatine della domenica – seguono lo stesso approccio: proposte che partono da riferimenti familiari e vengono rielaborate con maggiore attenzione a gusto, consistenze e precisione.

Un nuovo inizio condiviso

Il nuovo corso è stato inaugurato lo scorso 20 marzo con un evento che ha segnato simbolicamente questa evoluzione: tavoli pieni, musica e un’atmosfera spontanea, in cui lo spazio ha iniziato a prendere vita in modo naturale.

Un luogo che fino a pochi giorni prima era completamente diverso si è trasformato in qualcosa di familiare e condiviso, restituendo concretamente il senso di questo nuovo inizio. “È stato un modo per iniziare un nuovo racconto. In quella serata abbiamo sentito davvero il nostro ‘nuovo’: non più solo un’idea, ma qualcosa di concreto, che rispecchia i valori che vogliamo portare avanti”, afferma Carmela Froncillo.

Autorialità, esperienza e linguaggio visivo

All’interno di questa evoluzione trova spazio anche l’autorialità: alcuni panini portano il nome di chi li ha creati. Non si tratta di un gesto estetico, ma di una presa di responsabilità che restituisce identità e riconoscibilità a ogni ricetta.

Parallelamente evolve anche il modo in cui questa qualità viene percepita: non più solo nel prodotto, ma nella sua costanza nel tempo, nel ritmo del servizio e nell’attenzione ai dettagli. L’esperienza complessiva diventa così parte integrante del valore del progetto. Alla base di questa evoluzione c’è un ritorno alle origini, con l’obiettivo di rendere più chiara e riconoscibile l’identità del brand. Un percorso che parte da Udine e accompagnerà lo sviluppo futuro di Louis Burger.