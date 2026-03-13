Si finge la nuova farmacista in prova, poi ruba i soldi della cassa e i prodotti

Si sarebbe finta una farmacista in prova per avvicinarsi alla cassa e impossessarsi del denaro. Una donna italiana di 53 anni è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato dopo un episodio avvenuto nel pomeriggio del 10 marzo in una farmacia della zona di Ponterosso, nel centro cittadino.

Il raggiro nella farmacia del centro

Secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione Carabinieri di Trieste via Hermet, la donna si sarebbe presentata nell’esercizio commerciale dichiarando di essere una farmacista in prova e fornendo generalità false.



Approfittando della fiducia del personale e del momento di attività nel negozio, si sarebbe avvicinata alla cassa prelevando in più momenti oltre 700 euro in contanti dal fondo cassa, insieme ad alcuni prodotti presenti nel punto vendita.



I movimenti della donna non sono però passati inosservati al titolare della farmacia, che ha immediatamente contattato il comandante della Stazione dei Carabinieri di Trieste via Hermet. L’intervento dei militari, anche con personale in abiti civili, ha permesso di bloccare la sospettata poco dopo l’uscita dal negozio. La somma sottratta è stata recuperata e restituita.

Dopo l’arresto la donna è stata condotta in caserma e successivamente trasferita nel carcere del Coroneo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona.