Friulano 48enne disperso sul fronte della guerra in Ucraina

David Di Gleria, 48 anni, originario di Udine, combatte con la brigata Azov: dall’11 settembre risulta disperso in Ucraina.
Risulta disperso dallo scorso 11 settembre David Di Gleria, 48 anni, originario di Udine e residente a Paularo, arruolato nella brigata d’assalto Azov, una delle unità protagoniste delle battaglie più dure sul fronte ucraino. La notizia è stata diffusa dal Tg1.
Fonti di Kiev lo indicano come missing in action, scomparso in azione, mentre il suo battaglione combatteva in prima linea nell’oblast di Luhansk, area oggi sotto controllo russo. In queste condizioni, il recupero del corpo risulta al momento impossibile.
Di Gleria risulta essere l’ultimo italiano a combattere a fianco dell’Ucraina dato per disperso. Tra i connazionali coinvolti nel conflitto figurano anche coloro che hanno scelto di unirsi ai filo-russi: una decisione che, in entrambi i casi, la legge italiana considera come quella di “foreign fighters”.