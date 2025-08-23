Fuoristrada con roulotte resta bloccato nel fiume: in salvo padre e figlia

Il mezzo è rimasto bloccato alla alla confluenza tra i fiumi Fella e Tagliamento.

Intervento di soccorso questa sera intorno alle 20:00, quando un fuoristrada con roulotte al seguito è rimasto bloccato nell’acqua alla confluenza tra i fiumi Fella e Tagliamento, a Venzone.

A bordo del veicolo si trovavano due persone di nazionalità tedesca, padre e figlia, che fortunatamente erano già riuscite a uscire dal mezzo e a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. Entrambi stanno bene e non hanno riportato conseguenze. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo, che ha avviato le operazioni di recupero del veicolo e della roulotte, parzialmente sommersi dall’acqua.

L’incidente è avvenuto lungo la strada che conduce alla locanda Pison, accessibile dalla località Amaro. Al momento sono ancora in corso le manovre tecniche per rimuovere in sicurezza il mezzo e riportarlo sulla strada.