L’incendio questa notte a Torviscosa.

Incendio questa notte, poco dopo le 3.30, a Torviscosa, all’interno di un immobile adibito a centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati sulla strada provinciale 69 di Zuino Nord

Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, hanno coinvolto alcuni suppellettili presenti nei locali. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo evitando conseguenze ben più gravi.

Fortunatamente non si registrano feriti tra gli ospiti né tra il personale della struttura. Tuttavia, l’incendio ha provocato diversi danni danni significativi: oltre agli arredi andati distrutti, il fabbricato è stato dichiarato inutilizzabile a causa dei prodotti della combustione e della polvere degli estintori impiegata per le operazioni di spegnimento. A riportare danni anche gli impianti elettrici, compromettendo la sicurezza dell’edificio.