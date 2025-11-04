Deve scontare una condanna per una serie di furti in Friuli.

La fuga di un cittadino moldavo di 35 anni è finita a Oancea, in Romania, dove la polizia locale lo ha arrestato su disposizione della Corte d’Appello di Trieste: l’uomo dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per una serie di furti commessi tra il 2009 e il 2010 ai danni di esercizi pubblici della provincia udinese.

All’epoca dei fatti, il 35enne faceva parte di un sodalizio transnazionale dedito a reati predatori, e dopo l’avvio delle indagini si era spostato tra diverse nazioni europee per sfuggire alla giustizia italiana. Le attività investigative svolte in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia hanno permesso di localizzarlo e di eseguire l’arresto in Romania, grazie all’emissione di un Mandato di Arresto Europeo. L’uomo sarà presto estradato in Italia per espiare la pena.