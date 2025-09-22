Fiocco giallo a Udine, è nata Alice: il regalo per la bimba e la neomamma Lorena

Fiocco giallo all’ufficio postale di Udine.

A Udine, la nascita della piccola Alice ha portato con sé un gesto speciale di cura: mamma Lorena Carlino, portalettere, ha ricevuto “Fiocco Giallo”, l’iniziativa che offre ai neogenitori un cofanetto con tutto il necessario per l’arrivo del bebè.

“Ho ordinato il pacco qualche mese prima della nascita di Alice – racconta Lorena – ed è arrivato subito. Dentro c’era davvero tutto quello che serve: creme, tutine, prodotti per la cura dei neonati e persino il dispositivo antiabbandono, uno strumento fondamentale. Ho saputo di Fiocco Giallo da una collega e ho deciso di richiederlo sull’App NoidiPoste. È un gesto che fa sentire coccolati e sostenuti in un momento così delicato della vita”.

Lorena e il marito Tommaso, già genitori di Marta, hanno trovato anche un modo pratico per utilizzare la scatola: “La usiamo per contenere tutte le cose della bimba, così abbiamo tutto a portata di mano durante il cambio”.

L’iniziativa si rivolge a tutti i neogenitori dipendenti di Poste Italiane e ha ottenuto grande successo. Si inserisce in un contesto più ampio di programmi a sostegno della genitorialità, come la Policy Sostegno della Genitorialità Attiva e il percorso Lifeed, pensati per valorizzare l’esperienza genitoriale e le competenze trasversali acquisite diventando genitori. Questi progetti contribuiscono anche agli obiettivi ESG dell’azienda, confermando l’attenzione a sostenere concretamente le famiglie in un periodo in cui le nascite in Italia continuano a diminuire.