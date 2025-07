Rientra dalla Slovenia con l’eroina: arrestato un 53enne

L’involucro conteneva 33 grammi di eroina: arrestato il 53enne residente a Monfalcone.

Era rientrato dalla Slovenia con 33 grammi di eroina ma il 53enne, residente a Monfalcone, è stato controllato e arrestato dalla polizia di Stato di Gorizia.

L’attività, effettuata da personale della Squadra Mobile della Questura, ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 giugno, quando un equipaggio intento ad effettuare un servizio di controllo del territorio in abiti civili ha proceduto, in via Montesanto a Gorizia, a fermare una persona sospetta, dopo aver verosimilmente fatto ingresso nel Territorio Nazionale dalla vicina Slovenia.

L’eroina e l’arresto.

Nel corso del successivo controllo, gli agenti hanno notato un movimento insolito e repentino da parte dell’uomo ed hanno rinvenuto, nelle immediate vicinanze, un involucro che successivamente analizzato dalla Polizia Scientifica è risultato contenere 33 grammi di eroina. La sostanza stupefacente, pertanto, è stata sottoposta al vincolo del sequestro penale ed il 53enne, al termine delle procedure di identificazione e delle incombenze di rito, è stato tratto in arresto.