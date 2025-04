Furto in un’abitazione di Udine, rubati gioielli per 23mila euro

Il furto in via Tarcento a Udine.

Un furto rapido e ben studiato, quello messo a segno tra le 18 di venerdì 18 aprile e le 12 di sabato 19 aprile in via Tarcento, a Udine. Ignoti si sono introdotti in un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari.

I ladri hanno forzato la porta d’ingresso con un piede di porco, riuscendo così ad accedere all’interno dell’abitazione. Una volta dentro, hanno rovistato in tutte le stanze alla ricerca di oggetti di valore. E ci sono riusciti: diversi monili in oro sono finiti nelle loro mani, per un valore complessivo stimato in 23 mila euro.

Il furto, compiuto in pochissimi minuti, è stato scoperto dai proprietari al loro rientro nella giornata di sabato che hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri.