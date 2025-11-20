Denunciati due giovani di 26 e 31 anni per il furto di due droni avvenuto lo scorso giugno in un negozio del centro di Trieste.

Nella giornata di venerdì 24 ottobre i carabinieri della Stazione di Trieste via Hermet hanno deferito in stato di libertà due cittadini peruviani di 26 e 31 anni, residenti fuori regione, per furto aggravato.

Gli accertamenti sono stati avviati a seguito della ricezione di una denuncia presentata dal responsabile di un negozio di tecnologia del centro cittadino: nel giugno scorso erano, infatti, stati asportati due droni dal valore complessivo di oltre duemila euro. Gli autori del reato erano riusciti a togliere l’antitaccheggio e uscire indisturbati dall’esercizio commerciale.

Solo dopo alcune settimane, durante un inventario del materiale presente in negozio, il responsabile si è reso conto dell’ammanco e aveva quindi relazionato tutto ai carabinieri di via Hermet, depositando una querela.

L’attività d’indagine è stata diretta dalla locale Procura della Repubblica e, grazie a un’attenta visione dei filmati di videosorveglianza acquisiti in sede di accertamento, è stato possibile estrapolare l’immagine di due soggetti; ulteriori approfondimenti investigativi hanno quindi permesso di identificare i responsabili del reato, che sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.