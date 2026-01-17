Furto in hotel e porto abusivo di armi: denunciati a Tarvisio

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tarvisio hanno deferito in stato di libertà tre persone per le ipotesi di reato di furto e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Già da alcuni giorni, in occasione dei mondiali di sci femminile, la locale Compagnia ha intensificato i controlli in strada, sulle piste e nelle strutture ricettive, per garantire un adeguata cornice di sicurezza ai numerosi appassionati ed addetti alle competizioni sportive.

Infatti, nella serata del 15 gennaio tre individui sono stati notati aggirarsi con atteggiamento sospetto per i corridoi di un albergo della zona, confondendosi tra i numerosi ospiti della struttura. I tre subito sono usciti dall’hotel e si sono allontanati a bordo di una vettura, venendo però quasi subito intercettati da una pattuglia, giunta sul posto su richiesta della proprietaria della struttura.

Durante le operazioni di identificazione dei tre soggetti, due 32enni e un 47enne stranieri, si presentavano in caserma due cittadini tedeschi, ospiti della medesima struttura ricettiva in occasione dei mondiali di sci, che denunciavano il furto all’interno delle loro camere di un paio di cuffiette auricolari e di trecento euro.

La perquisizione personale e veicolare eseguita nei confronti dei tre individui ha permesso di rinvenire le cuffiette e la somma di denaro, oltre ad un cacciavite e un coltello. La refurtiva è stata quinfi restituita ai legittimi proprietari, mentre il cacciavite e il coltello sono stati posti sotto sequestro.