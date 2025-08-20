Il furto in un’abitazione di Latisana.

Furto da circa ottomila euro in una casa di Latisana: i ladri sono entrati in azione tra le 18 di martedì 19 agosto e le 1 di questa notte.

La vittima, una donna di 28 anni, al rientro ha scoperto l’amara sorpresa: la sua abitazione era stata svaligiata. Secondo quanto denunciato ai carabinieri, i ladri sarebbero riusciti a introdursi forzando un infisso. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro le stanze riuscendo a impossessarsi di denaro contante e gioielli in oro.

Il valore complessivo del bottino è stato stimato in circa ottomila euro. Sul posto, dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, è intervenuto il Nucleo radiomobile di Latisana, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.