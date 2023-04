Furto in un terreno agricolo, spariscono 12mila euro di macchinari

Furto di macchinari agricoli a Bressa di Campoformido.

E’ di circa 12mila euro il valore bottino che i ladri sono riusciti a rubare in un terreno agricolo a Bressa di Campoformido.

Il furto è avvenuto tra sabato 26 aprile ed oggi con i ladri che hanno portato via due motocoltivatori, un bio trituratore e una idropulitrice. Visto anche i macchinari rubati con molta probabilità a compiere il furto sarebbe stata una banda di più persone. Il proprietario del terreno ha quindi denunciato l’accaduto ai carabinieri di Campoformido e ora sono in corso le indagini per scoprire i responsabili.