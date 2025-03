A4, cisterna si scontra con un tir e perde Gpl: chiusi alcuni tratti dell’autostrada e code

L’incidente in A4 tra San Stino e Cessalto.

Un incidente è avvenuto alle 10,40 sulla A4 (Venezia-Trieste) nel tratto tra San Stino e Cessalto al chilometro 434 in direzione Venezia nel territorio di Cessalto. Nel sinistro non grave sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e una cisterna.

Da quest’ultima si è verificata l’uscita di GPL, motivo per il quale immediatamente a scopo precauzionale Autostrade Alto Adriatico ha chiuso i tratti tra San Stino e Cessalto in direzione Venezia e tra San Doná e San Stino in direzione Trieste. Chiuso anche l’ingresso in A4 all’altezza di Portogruaro per chi proviene da A28, lo svincolo di San Stino in direzione Venezia e l’ingresso a Cessalto per chi è diretto verso Udine e Trieste. Sul posto i vigili del fuoco per verificare entità del danno complessivo.