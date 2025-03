Furto a Premariacco, forzano una finestra e portano via 8mila euro

Il furto in una casa di Premariacco.

Ancora un furto in Friuli nella serata di venerdì 28 marzo. E’ accaduto a Premariacco, nella frazione di Ipplis, dove i ladri sono riusciti ad entrare in un’abitazione dopo aver forzato un infisso.

I malviventi hanno rovistato in tutta la casa, riuscendo a portare via una serie di preziosi del valore di oltre 8 mila euro. Dopo essersi accorto di quanto accaduto, il proprietario di casa ha subito allertato il numero di emergenza 112. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Cividale è giunta sul posto, avviando immediatamente le indagini per risalire agli autori del colpo.