Ladri in azione a Tarcento e San Daniele.

Doppio furto nelle abitazioni di Tarcento e San Daniele del Friuli nella serata di sabato 22 marzo. Il bottino complessivo ammonta a circa 25 mila euro tra contanti e gioielli e i carabinieri delle stazioni locali sono al lavoro per individuare i responsabili.

Il furto a Tarcento: colpita un’anziana di 89 anni

Il primo colpo è stato scoperto nella serata di sabato, ma si presume sia avvenuto tra il 7 marzo e il 22 marzo, periodo in cui la proprietaria dell’abitazione, un’anziana di 89 anni residente a Tarcento, era assente. Al suo rientro, la donna ha trovato la casa a soqquadro e ha immediatamente allertato i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Cividale.

I ladri sono riusciti a entrare forzando la porta principale e hanno rovistato nelle stanze alla ricerca di beni di valore. Il bottino comprende contanti per 15 mila euro e diversi monili in oro e argento, il cui valore esatto è ancora da quantificare. Le indagini sono in corso per risalire agli autori del furto.

San Daniele del Friuli: rubati gioielli per 10 mila euro

Il secondo furto è avvenuto sabato, tra le 20:30 e le 22:30, ai danni di una donna del 1969 residente a San Daniele del Friuli. Approfittando della sua assenza, i malviventi sono riusciti a introdursi nell’abitazione forzando un infisso sul retro.

Anche in questo caso, l’abitazione è stata messa a soqquadro, e i ladri si sono impossessati di gioielli in oro per un valore di circa 10 mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Martignacco, mentre le indagini sono affidate ai militari della compagnia di San Daniele.