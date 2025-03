Frana tra Attimis e Porzûs: chiusa la strada

Una frana ha interrotto la viabilità tra Attimis e Porzûs nelle prime ore della mattinata di domenica 23 marzo. Il distacco di materiale dal versante ha invaso la carreggiata, rendendo impossibile il transito dei veicoli e costringendo le autorità alla chiusura della strada per motivi di sicurezza.

Al momento, le autorità non hanno ancora comunicato una tempistica precisa per la riapertura, in attesa delle verifiche geologiche e della rimozione dei detriti. si dovrà infatti valutare l’entità del fenomeno e il rischio di ulteriori cedimenti.