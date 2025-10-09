Furto nella notte alla SDA di Feletto: rubati 20mila euro dalla cassaforte

Il furto nella sede SDA di Feletto tra il 7 e l’8 ottobre.

Furto nella notte tra il 7 e l’8 ottobre ai danni della sede del corriere espresso SDA Express Courier, in via Galilei a Feletto Umberto. I ladri si sono introdotti nello stabile, riuscendo a forzare la cassaforte dell’azienda e a impossessarsi di 20mila euro in contanti.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati dopo aver forzato due porte d’ingresso, approfittando della chiusura dell’attività, avvenuta intorno alle 20.30 di ieri. Il furto è stato scoperto solo ieri mattina mattina, al momento della riapertura dei locali, quando i dipendenti si sono accorti dei segni di effrazione e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area e raccogliendo elementi utili a identificare gli autori del colpo.