Gabbiano incastrato nella gru a Lignano, salvato dai vigili del fuoco.

E’ rimasto incastrato tra i cavi di una altissima gru, senza possibilità di muoversi e liberarsi: un povero gabbiano è stato salvato dai vigili del fuoco. Alle ore 11,15 circa di oggi, 15 maggio, i vigili del fuoco del distaccamento di Lignano sono stati infatti attivati per un soccorso ad un gabbiano impigliato tra i cavi del braccio di una gru edile a Lignano. Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno constatato che il volatile era impigliato a metà del braccio della gru ad una quota di circa 40 metri; considerata l’altezza, che rendeva impossibile eseguire il soccorso utilizzando l’autoscala, i pompieri lignanesi hanno richiesto alla sala operativa della centrale di Udine l’intervento di una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Non avendo in quel momento personale specializzato disponibile i vigili del fuoco friulani hanno interpellato la sala operativa della Direzione Regionale che ha disposto l’invio di personale specializzato dai comandi di Gorizia e Trieste. Una volta giunto sul posto il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) è salito in sicurezza sulla struttura della gru raggiungendo il gabbiano e, “difendendosi” da altri gabbiani che tentavano di “proteggere” il volatile imprigionato, lo ha recuperato con una rete per animali e lo ha portato a terra.







