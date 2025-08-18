Una giovane coppia in difficoltà, sorpresa dal diluvio in mezzo al bosco a Piancavallo, è stata recuperata dal Soccorso alpino.

Il maltempo di domenica 17 ha messo in seria difficoltà una giovane coppia sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, a Piancavallo. Tra le 15.30 e le 16 una coppia di ventenni ha infatti chiamato I soccorsi mentre stava rientrando dal Giro delle Malghe a Piancavallo perché colta da forte acquazzone mentre si trovava in un bosco di faggi.

La Sores ha attivato la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino che si è portata con il mezzo fuoristrada e due tecnici sul posto. All’arrivo dei soccorritori era tornato il sole, i due erano illesi e sono stati accompagnati a Piancavallo dove hanno un punto d’appoggio.