Maltempo in Fvg, una violenta tromba d’aria ha letteralmente spazzato via l’area festeggiamenti della Pro Loco di Pozzuolo.

Il maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nella giornata di domenica ha causato diversi danni. In particolare una tromba d’aria ha letteralmente spazzato via l’area festeggiamenti gestita dalla Pro Loco di Pozzuolo, che due settimane fa aveva ospitato la celebre Sagra dello Struzzo.

In questi giorni erano infatti in corso gli ultimi lavori di smontaggio. Il fortissimo vento ha divelto una cassa e due chioschi in lamiera, tutti debitamente ancorati ma senza che questo consentisse di resistere. Diversi moduli sono andati rovinati tanto da non poter essere recuperati. I volontari della Pro Loco sono subito intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Nei prossimi giorni si procederà allo smontaggio e alla conta dei danni.