Giovane minaccia di gettarsi dal balcone, salvato dai carabinieri

I carabinieri di Trieste hanno salvato un giovane che minacciava di gettarsi dal secondo piano della propria abitazione.

I carabinieri di Trieste hanno salvato un giovane che minacciava di togliersi la vita, gettandosi dal secondo piano della propria abitazione. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, domenica 1 marzo, quando alla Centrale operativa è giunta una richiesta di aiuto riguardante un ragazzo che, in stato di forte alterazione emotiva, si era posizionato sul cornicione della finestra di casa, con l’intento di compiere un gesto estremo.

Immediatamente sul posto sono confluite diverse pattuglie della Stazione di Trieste Rozzol e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trieste via Hermet, oltre ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste e ai sanitari del 118.

L’intervento del negoziatore.

Capendo la delicatezza della situazione, il comandante della Compagnia ha richiesto l’intervento di un “negoziatore”, componente delle squadre specializzate dell’Arma. Nel caso di ieri, il negoziatore del Comando provinciale di Trieste, instaurando fin da subito un dialogo empatico e incessante con il giovane, è riuscito a calmarlo e a conquistare la sua fiducia, nonostante i tentativi di resistenza.

La delicata opera di persuasione, durata qualche ora, si è conclusa positivamente: infatti, quando i militari hanno compreso che il ragazzo stava attuando tentativi autolesionistici con un coltello, hanno deciso di intervenire in velocità e accedere nell’abitazione effettuando un accesso forzoso dalle finestre poste sul balcone, con l’aiuto dei vigili del fuoco. Una volta raggiunto e posto in sicurezza il giovane, lo stesso è stato sedato e affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Fondamentale, per il buon esito dell’operazione, la perfetta sinergia tra i vari operatori: la tempestività degli equipaggi dell’Arma nel cinturare l’area, la specializzazione del negoziatore, oltre alle competenze specialistiche dei vigili del fuoco, hanno permesso di gestire l’evento critico senza conseguenze drammatiche.