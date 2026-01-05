Go Wine, iniziativa di solidarietà per le cantine del Collio

L’associazione Go Wine Impresa Sociale ha aderito nelle scorse settimane all’iniziativa del Consorzio Tutela Vini Collio.

Con questa iniziativa Go Wine vuole manifestare vicinanza alle terre del Collio, e appoggiare l’iniziativa del Consorzio, che in forma anche istituzionale, ha promosso una raccolta. La scelta si inserisce nell’ambito degli obbiettivi che Go Wine si pone come Impresa Sociale. Unendo al tema delle iniziative tese a promuovere cultura del vino ed enoturismo, azioni di carattere sociale e solidaristico.

“Abbiamo iniziato una prima raccolta fondi nelle ultime settimane del 2025 (in particolare in due eventi a Roma e Bologna) – dichiara Massimo Corrado, presidente dell’Associazione Go Wine – e abbiamo già inviato un primo contributo di 1.500 euro.

Un secondo contributo verrà inviato dopo una raccolta che riguarderà i primi due mesi dell’anno appena iniziato. E’ un segno di attenzione che vogliamo destinare a cantine che hanno avuto danni anche molto ingenti a causa di questi fenomeni alluvionali che si sono abbattuti in alcuni territori del Collio.

E’ anche un messaggio che vogliamo condividere con tutti i soci Go Wine per confermare l’attenzione verso il settore vitivinicolo. Fa parte dello spirito della nostra Community, per mostrare vicinanza e attenzione non solo negli eventi di degustazione più festosi”.