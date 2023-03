In un cantiere edile spunta una granata della guerra mondiale

La scoperta è stata fatta qualche settimana fa e dopo il trasporto oggi è stata fatta brillare.

E’ stata fatta brillare oggi dal 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine la granata di artiglieria ritrovata qualche settimana fa a Cividale del Friuli. L’ordigno era stato scoperto il 20 febbraio in un cantiere edile di via Udine ed è stato trasportato nell’area della ex polveriera di Premariacco, in località San Marco.

La granata, calibro 210mm di fabbricazione italiana e risalente alla Prima Guerra Mondiale, è stata portata sul greto del torrente Torre a San Vito al Torre e quindi fatta brillare in sicurezza dai militari.