Le sedi Ial Fvg di Trieste e Gorizia hanno concluso gli esami di qualifica e diploma dei percorsi di Acconciatura ed Estetica.

Precisione, creatività, capacità di ascolto e padronanza delle tecniche sono stati gli elementi al centro degli esami dei percorsi del benessere dello Ial Fvg nelle sedi di Trieste e Gorizia. Le allieve di Acconciatura ed Estetica hanno affrontato prove pratiche pensate per verificare competenze professionali, autonomia e maturità, confrontandosi con situazioni simili a quelle del mondo del lavoro.

Per l’occasione, aule e laboratori sono stati trasformati in veri e propri saloni di acconciatura e cabine estetiche. Le studentesse hanno organizzato tutte le fasi del lavoro, dalla preparazione di materiali e strumenti fino all’accoglienza delle clienti e alla realizzazione dei trattamenti, dimostrando attenzione all’igiene, cura dei dettagli e capacità di lavorare in autonomia.

Sei allieve ottengono il massimo dei voti

A distinguersi con 100 su 100 sono state sei allieve.

Nella sede di Gorizia hanno ottenuto il massimo dei voti Alessia Farella, Alessia Gaudino, Ester Brunetti e Letizia Cimarosti. Nella sede di Trieste, invece, hanno concluso il percorso con 100 Angela Drikic e Chiara Laganis.

«I 100 sono per tutte il frutto di un impegno costante, ma soprattutto della grande passione che hanno messo in ciò che desiderano diventare la professione della loro vita», sottolineano le docenti. Un risultato costruito attraverso lezioni, attività di laboratorio, esercitazioni e lavoro quotidiano, che ha consentito alle studentesse di acquisire sicurezza, metodo e consapevolezza delle proprie capacità.

Le prove di Acconciatura ed Estetica

Nel percorso di Acconciatura, le candidate si sono confrontate con tagli geometrici e commerciali, colorazioni, pieghe strutturate, trattamenti curativi del capello e acconciature artistiche dedicate a eventi e occasioni particolari. Le prove hanno richiesto competenze tecniche, creatività e capacità di proporre soluzioni in linea con le richieste delle clienti.

Le allieve di Estetica hanno invece eseguito trattamenti personalizzati per il viso, massaggi per il corpo con tecniche specifiche, manicure e pedicure professionali, epilazione e sessioni di trucco correttivo e da giorno. La valutazione ha preso in considerazione anche l’organizzazione della postazione, il rapporto con la cliente e la capacità di motivare le scelte effettuate durante il trattamento.

Una tappa conclusa, lo sguardo rivolto al futuro

Con la conclusione degli esami si chiude una tappa importante del percorso formativo delle allieve qualificate e diplomate. Per alcune si aprirà la possibilità di proseguire gli studi, mentre altre si preparano a entrare nel mondo del lavoro nei saloni di acconciatura, nei centri estetici e nelle attività del settore del benessere, portando con sé competenze sviluppate attraverso un percorso fortemente orientato alla pratica.