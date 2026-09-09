Nuova vita per lo stadio di Palazzolo dello Stella: sarà anche la casa del Cjarlins Muzane

Un impianto rinnovato, più funzionale e sicuro, destinato a diventare un punto di riferimento per il calcio di un territorio che coinvolge anche Carlino e Muzzana del Turgnano. È stato inaugurato il nuovo stadio comunale di Palazzolo dello Stella, che ospiterà le partite casalinghe dell’U.S. Palazzolo e del Cjarlins Muzane.



Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin, che ha sottolineato il valore sportivo e sociale del nuovo impianto. “Questo terreno di gioco sarà la casa dell’U.S. Palazzolo e accoglierà anche il Cjarlins Muzane: due società che rappresentano non soltanto le rispettive comunità, ma un intero territorio – ha dichiarato Bordin –. Pur partecipando a campionati diversi, condividono la stessa ambizione: raggiungere traguardi importanti, costruendo prima di tutto squadre unite e vere famiglie sportive, capaci di trasmettere ai ragazzi valori come il rispetto, l’impegno, la lealtà e lo spirito di appartenenza”.

Bordin ha quindi rivolto un augurio alle due squadre in vista della nuova stagione, evidenziando l’importanza degli investimenti nelle strutture sportive. “L’augurio che rivolgo a entrambe le società è di disputare un grande campionato soprattutto dal punto di vista umano e dei valori. Complimenti all’amministrazione comunale di Palazzolo dello Stella per aver restituito alla comunità un impianto moderno e di qualità, un intervento sostenuto convintamente dalla Regione”.



“Investire nelle strutture sportive – ha aggiunto – significa creare le condizioni per continuare a crescere, offrire alle associazioni spazi adeguati e consentire a tanti giovani di avvicinarsi allo sport e di praticarlo in sicurezza”.

Il sindaco: “Qui sono nate amicizie, passioni e legami”

A ricordare il forte legame tra lo stadio e la storia di Palazzolo dello Stella è stato il sindaco Franco D’Altilia, che ha sottolineato come la riqualificazione rappresenti molto più di un semplice intervento sulle strutture. “Dopo tanti anni, questo campo torna a essere uno spazio bello, sicuro e accogliente, pronto ad accompagnare nuove generazioni di ragazzi, nuove squadre, nuove sfide e, soprattutto, nuovi sogni”.



“Questo terreno di gioco custodisce una parte importante della storia della nostra comunità: qui sono cresciuti bambini diventati adulti, sono state disputate partite indimenticabili, celebrate vittorie e affrontate sconfitte. Qui sono nate amicizie, passioni e legami che il tempo non ha cancellato”.



Il primo cittadino ha quindi evidenziato il significato dell’impianto rinnovato per il futuro della comunità. “Rivedere oggi l’impianto rinnovato assume un significato che va ben oltre le opere realizzate. Significa guardare al futuro senza dimenticare il passato, restituire alla comunità un luogo di incontro, aggregazione e crescita e, soprattutto, investire nei nostri giovani”.



D’Altilia ha infine rivolto un ringraziamento agli ex presidenti delle società presenti alla cerimonia, ricordandone il lavoro svolto negli anni e l’impegno mantenuto anche dopo la conclusione dei rispettivi mandati. All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, anche il presidente dell’U.S. Palazzolo Paolo De Marco e il presidente del Cjarlins Muzane Vincenzo Zanutta.