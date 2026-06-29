Incendi in Friuli Venezia Giulia: tre roghi tra pianura e Carso, interventi in corso

Pomeriggio di lavoro intenso per i soccorsi in Friuli Venezia Giulia, dove si sono registrati più incendi di interfaccia tra pianura e aree boschive. Le segnalazioni sono arrivate alla Sala Operativa Regionale (SOR) nel giro di pochi minuti, attivando una serie di interventi coordinati tra Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile.

Remanzacco: fiamme in un campo agricolo

Il primo intervento è scattato alle 16.16 nel comune di Remanzacco, in località Case Cudicio, per un incendio sviluppatosi in un campo agricolo. A seguito del contatto con i Vigili del Fuoco di Udine, è stata confermata la presenza delle fiamme su un’area di circa 150 metri per 60 metri.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Corpo Forestale Regionale e squadre comunali di Protezione Civile di Remanzacco e Moimacco. Alle 17.37 l’incendio è stato completamente domato. Il direttore delle operazioni di spegnimento è rimasto sul posto per le verifiche e la bonifica dell’area.

Majano–San Daniele: campo di orzo in fiamme

Pochi minuti dopo, alle 16.27, una nuova segnalazione ha riguardato un incendio tra i comuni di Majano e San Daniele del Friuli.

Dopo l’attivazione della squadra AIB dei Vigili del Fuoco e della Stazione Forestale di Attimis, è stato accertato che le fiamme hanno interessato un campo coltivato a orzo per una superficie di circa 1.000 metri quadrati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse con esito positivo. Sul posto è rimasta la pattuglia del Corpo Forestale per le verifiche e la bonifica finale.

Duino-Aurisina: verifiche su un incendio boschivo

Alle 17.01 la Sala Operativa Regionale ha ricevuto una segnalazione per un possibile incendio boschivo nel comune di Duino-Aurisina. La squadra comunale di Protezione Civile è intervenuta per le verifiche sul territorio, mentre la situazione è stata costantemente monitorata dalla SOR in coordinamento con gli enti competenti.

Tutti gli interventi sono stati gestiti in raccordo tra Sala Operativa Regionale, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale Regionale e Protezione Civile, con attività di monitoraggio e verifica proseguite anche dopo lo spegnimento dei roghi per garantire la completa messa in sicurezza delle aree interessate.