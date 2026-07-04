Incendi nelle montagne del Friuli: fiamme sotto controllo ma le operazioni proseguono

Restano attivi, ma sotto controllo, gli incendi divampati in diverse aree montane del Friuli Venezia Giulia. Le operazioni di spegnimento e monitoraggio proseguiranno anche nella giornata di domani, con particolare attenzione alle fumarole ancora presenti nei punti interessati dai roghi.
Sul Monte Raut 74 lanci dell’elicottero
In località Monte Raut, nel comune di Andreis, si sono concluse le operazioni di spegnimento effettuate con l’elicottero del Servizio aereo regionale. Nel corso della giornata sono stati eseguiti complessivamente 74 lanci d’acqua sull’area interessata dalle fiamme.
La superficie bruciata è stimata in circa 2mila metri quadrati. L’incendio risulta ancora attivo, ma sotto controllo. Sul posto permangono alcune fumarole, che saranno oggetto di ulteriori interventi nelle prossime ore. Le attività di spegnimento riprenderanno nella giornata di oggi.
Fumarole anche sul Monte Cordapiccola
Situazione analoga in località Monte Cordapiccola, nel comune di Tramonti di Sopra. Anche in questo caso l’incendio è ancora attivo, ma sotto controllo. Restano presenti fumarole nell’area interessata dal rogo e anche in questo caso le operazioni riprenderanno nella giornata di oggi.
Monitoraggio sul Monte Forat
Proseguono le attività anche sul Monte Forat, in località Cima del Forat, nel comune di Forni di Sotto, dove l’incendio era stato segnalato lo scorso 30 giugno. Nella giornata odierna sono stati effettuati tre lanci per bonificare ulteriormente le fumarole ancora presenti.
Le attività di monitoraggio riprenderanno oggi, per verificare l’evoluzione della situazione e intervenire qualora dovessero riattivarsi nuovi focolai.