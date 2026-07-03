Incendio di sterpaglie a Farra d’Isonzo: i Vigili del Fuoco salvano i campi

Nel pomeriggio di oggi, 3 luglio 2026, pochi minuti dopo le 17, la squadra AIB (Antincendio Boschivo) del Comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia è intervenuta a Farra d’Isonzo a seguito della segnalazione di un incendio di sterpaglie.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno rapidamente domato le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ai campi coltivati circostanti. Successivamente è stata effettuata la completa bonifica dell’area interessata.

Le cause dell’incendio, che ha coinvolto circa 200 metri quadrati di vegetazione secca, sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.