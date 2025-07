Camion distrutto dalle fiamme sull’autostrada A4

L’incendio lungo la A4.

Incendio lungo la A4 nel pomeriggio di oggi, 31 luglio: a prendere fuoco è stato un camion, nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Torino. Attorno alle 16, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Udine con 2 squadre e 2 autobotti dei distaccamenti di Cervignano del Friuli e Latisana supportate dal carro schiuma giunto dalla sede centrale del comando friulano, per l’incendio del semirimorchio di un autoarticolato, nel territorio comunale di Muzzana del Turgnano.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato il mezzo pesante fermo a bordo strada con il semirimorchio avvolto dalle fiamme e il trattore stradale già sganciato e portato in zona sicura dell’autista del mezzo.

I pompieri si sono accertati che non vi fossero persone coinvolte nell’incendio e hanno spento le fiamme utilizzando la schiuma antincendio. La circolazione in direzione Torino dell’autostrada A4 non è stata sospesa ma è proseguita con rallentamenti sulla sola terza corsia. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia Stradale e personale del concessionario del tratto autostradale interessato dall’incendio.

