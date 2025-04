Paura ad Artegna, scoppia un incendio: distrutta una tettoia

Incendio ieri sera ad Artegna.

Un incendio è divampato nella tarda serata di venerdì 4 aprile ad Artegna, in via Sottomonte, coinvolgendo una tettoia adibita a ricovero per auto. L’allarme è scattato attorno alle ore 23.20, quando alcuni residenti della zona hanno notato fiamme e fumo levarsi dalla struttura esterna.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli, che sono giunti sul posto con tempestività e hanno domato le fiamme evitando conseguenze più gravi. Fortunatamente l’incendio non si è esteso all’abitazione adiacente, risparmiando la casa da danni strutturali.

La tettoia, utilizzata come ricovero per autovetture, è stata gravemente danneggiata. Al momento non si registrano feriti né intossicati. Restano da chiarire le cause del rogo.