Incendio a Ruda, auto completamente distrutta dalle fiamme

Incendio questa mattina a Ruda.

Attimi di paura questa mattina a Ruda dove un’auto, parcheggiata vicino ad un’abitazione, è andata in fiamme. Secondo la prima ricostruzione l’incendio si è sviluppato dalla prima auto, completamente distrutta, andando poi ad estendersi anche ad un fuoristrada e danneggiando gli infissi della casa vicina.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Cervignano che hanno spento le fiamme limitando i danni e mettendo la zona in sicurezza. Nonostante la prima auto sia andata distrutta, la seconda ha riportato danni solo alla parte frontale, mentre il calore sviluppato dalle fiamme ha danneggiato anche alcuni infissi dell’abitazione. Al momento sono ancora in corso le verifiche sulle cause dell’incendio.