Auto prende fuoco in corsa: la conducente tenta di spegnerla e si ustiona a un braccio

Intervento per spegnere un incendio di autovettura a Roveredo in Piano.

Nella mattina di oggi, 8 luglio, intorno alle 8:00, un’autovettura in transito in Via XX Settembre a Roveredo in Piano ha improvvisamente preso fuoco. La conducente, accortasi del fumo che fuoriusciva dalla parte anteriore del veicolo, ha prontamente fermato la macchina a bordo strada ed è scesa per chiedere aiuto.

Prima dell’arrivo dei soccorsi, la donna ha provato a domare le fiamme con l’aiuto di alcuni passanti, utilizzando secchi d’acqua. Nel tentativo di spegnere l’incendio, si è però procurata delle ustioni a un braccio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone, con una squadra e un’autobotte del distaccamento di Maniago, supportate da un ulteriore mezzo proveniente dalla sede centrale. I pompieri hanno completato lo spegnimento del rogo e messo in sicurezza l’area. La conducente è stata affidata al personale sanitario per le cure del caso.