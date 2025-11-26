La polizia nota il fumo, poi l’auto prende fuoco: salvo il conducente

Auto in fiamme questo pomeriggio a Trieste.

Auto in fiamme oggi pomeriggio a Trieste, in Piazza della Libertà, nei pressi della stazione centrale. L’allarme è scattato intorno alle ore 16.20, quando una pattuglia della Polizia di Stato, in transito nella zona, ha notato del fumo fuoriuscire da una vettura che si trovava proprio davanti al loro mezzo.

Gli agenti hanno immediatamente fermato il conducente, che era ancora ignaro del principio d’incendio, e lo hanno fatto scendere dall’auto in sicurezza, evitando conseguenze più gravi. Contestualmente è stata allertata la sala operativa dei Vigili del Fuoco.

Pochi minuti dopo, una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste è giunta sul posto e ha trovato il veicolo già completamente avvolto dalle fiamme. I pompieri sono intervenuti tempestivamente utilizzando anche la schiuma estinguente, riuscendo a domare l’incendio e a mettere in sicurezza sia il mezzo che l’area circostante.